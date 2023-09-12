319 جنيها إيرادات فيلم «مندوب مبيعات» أمس.. مهدد بالسحب من دور العرض

حقق فيلم «مندوب مبيعات» إيرادات ضعيفة خلال دور العرض، ومن المقرر سحبه من السينمات، بعد تحقيقه 319 جنيها فقط أمس، في أسبوعه الثاني على التوالي، حيث تذيل الفيلم قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية المعروضة في السينمات، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ولم يحقق فيلم «مندوب مبيعات» في أسبوعه الأول في السينمات سوى 217 ألف جنيه، بينما تراجعت الإيرادات بصورة كبيرة مع بداية الأسبوع الثاني وتراوحت ما بين 397 و558 جنيها عن أيام الأربعاء والخميس الماضيين، حتى وصلت لـ132 جنيها الأحد الماضي و 319 جنيها أمس الاثنين، وهو ما يهدد بسحب الفيلم من السينمات خلال الأيام المقبلة.

ضعف الإيرادات يطيح بأفلام صيف 2023

وشهدت الفترة الماضية سحب عددا من الأفلام التي حققت إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر كان من بينها فيلم «5 جولات» الذي حقق على مدار أسبوعين من العرض في السينما نحو 580 ألف جنيه، بالإضافة إلى فيلم «البطة الصفرا» الذي لم يحقق على مدار 3 أسابيع سوى مليون و400 ألف جنيه، ومن قبلهم فيلم «مطر مطروح» الذي حقق 2 مليون و618 ألفا في 4 أسابيع عرض بالسينمات.