سحب فيلم «5 جولات» من السينمات.. كم حقق في شباك التذاكر؟

قال محمود الدفراوي، عضو غرفة توزيع السينما، إنه جرى سحب فيلم 5 جولات من جميع دور العرض السينمائي، وذلك بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة يوم الجمعة تقدر بألفين و300 جنيه، وتذيله قائمة الإيرادات اليومية، التي يتصدرها أفلام العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، البعبع، مندوب مبيعات، تاج، وذلك حسب البيان الصادر عنه.

وحقق فيلم 5 جولات على مدار أسبوعين عرض بالسينما نحو 580 ألف جنيه، كما جرى سحب فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن وغادة عادل وذلك بعد تحقيقه نحو مليون و400 ألف جنيه خلال ثلاثة أسابيع عرض بالسينما، ولم يحقق كل من الفيلمين الإيرادات الكافية، والتي تسمح بالابقاء عليهما في السينما.

أبطال فيلم 5 جولات

ويقود بطولة فيلم خمس جولات مجموعة من الشباب، أبرزهم نور النبوي، أدم الشرقاوي، داليا شوقي، وبصحبتهم الفنان ماجد المصري، والفنانة عايدة الأيوبي التي تعود بعد فترة طويلة من الغياب، تأليف محمد عبدالمعطي ويحيى علام، إخراج مازن أشرف.

قصة فيلم 5 جولات

وتدور أحداث فيلم 5 جولات، في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة والتشويق، من خلال التطرق إلى عالم الألعاب القتالية ومغنيين الراب، من خلال مجموعة من الشباب الذين يقودهم الحماس لعدد من المغامرات.