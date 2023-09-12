«التعليم» تكشف المقررات الدراسية المعدلة للصف الخامس الابتدائي
كتب:
أميرة فكري
12:21 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية - طلاب
وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المقررات الدراسية للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وما تمّ فيه من تعديلات بالمواد التي تم فيها التعدي، وذلك بعد انتهاء المركز القومي للمناهج.
المقررات للصف الخامس الابتدائي
- كتاب اللغة العربية (تواصل)، توجد تعديلات.
- دليل معلم اللغة العربية، توجد تعديلات.
- كتاب العلوم باللغة العربية، توجد تعديلات.
- دليل معلم العلوم باللغة العربية، توجد تعديلات.
- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.
-دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية، توجد تعديلات.
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية، توجد تعديلات.
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية، توجد تعديلات.
- كتاب الطالب رياضيات Math، توجد تعديلات.
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math، توجد تعديلات.
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية، توجد تعديلات.
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية، لا توجد تعديلات.
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية، لا توجد تعديلات.
- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية، لا توجد تعديلات.
- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية، لا توجد تعديلات.
- كتاب التربية الدينية الإسلامية، توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية، توجد تعديلات.
- كتاب التربية الدينية المسيحية، توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية، توجد تعديلات.
- كتاب القيم واحترام الآخر (معا نبني)، توجد تعديلات.
- دليل معلم القيم واحترام الآخر، توجد تعديلات.
- كتاب الدراسات الاجتماعية، توجد تعديلات.
- دليل معلم الدراسات الاجتماعية، توجد تعديلات.
- كتاب Connect، توجد تعديلات.
- دليل معلم Connect، توجد تعديلات.
- كتاب Connect Plus، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم Connect Plus، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الفنية، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الرياضية، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الموسيقية، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم المهارات المهنية، لا توجد تعديلات.