«التعليم» تكشف المقررات الدراسية المعدلة للصف الخامس الابتدائي

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المقررات الدراسية للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وما تمّ فيه من تعديلات بالمواد التي تم فيها التعدي، وذلك بعد انتهاء المركز القومي للمناهج.

المقررات للصف الخامس الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)، توجد تعديلات.

- دليل معلم اللغة العربية، توجد تعديلات.

- كتاب العلوم باللغة العربية، توجد تعديلات.

- دليل معلم العلوم باللغة العربية، توجد تعديلات.

- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.

-دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.

- كتاب العلوم باللغة الفرنسية، توجد تعديلات.

- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية، توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية، توجد تعديلات.

- كتاب الطالب رياضيات Math، توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math، توجد تعديلات.

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية، توجد تعديلات.

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية، لا توجد تعديلات.

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية، لا توجد تعديلات.

- دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية، لا توجد تعديلات.

- كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية، لا توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية الإسلامية، توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية، توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية المسيحية، توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية، توجد تعديلات.

- كتاب القيم واحترام الآخر (معا نبني)، توجد تعديلات.

- دليل معلم القيم واحترام الآخر، توجد تعديلات.

- كتاب الدراسات الاجتماعية، توجد تعديلات.

- دليل معلم الدراسات الاجتماعية، توجد تعديلات.

- كتاب Connect، توجد تعديلات.

- دليل معلم Connect، توجد تعديلات.

- كتاب Connect Plus، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم Connect Plus، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الفنية، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الرياضية، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الموسيقية، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم المهارات المهنية، لا توجد تعديلات.