سقوط الأمطار على الغربية مع وصول العاصفة دانيال.. ورفع حالة الطوارئ

تعرضت قرى مركز كفر الزيات، أحد مراكز محافظة الغربية، إلى موجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على قرى وشوارع المحافظة، بالتزامن مع وصول العاصفة دانيال.

استعدادات العاصفة دانيال

ومن جهتها، رفعت جميع الأجهزة المعنية بمحافظة الغربية، حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة العاصفة دانيال، التي وصلت إلى مدن ومراكز وقرى المحافظة مساء أمس، آتية من ليبيا، بموجة ترابية حجبت الرؤية عن المناطق المفتوحة والطرق السريعة والزراعية.

ودفع مجلس مدينة كفر الزيات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعدد من السيارات لشفط مياه الأمطار وإزالة مخلفات الأمطار بشكل سريع في حالة تواجدها، كما انتشرت الأكمنة من قبل إدارة المرور بقيادة اللواء وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، لتنظيم حركة مرور السيارات والحفاظ على أروح المواطنين وسائقي السيارات.

تحذيرات من العاصفة دانيال

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من العاصفة دانيال التي تتعرض لها البلاد، وتتسبب في هطول أمطار أحيانًا ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة في غرب البلاد.

وطالبت الأرصاد، المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق الصحراوية والزراعية، كما حذرت من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.