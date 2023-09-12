المشدد 15 عاما لمتهم سرق سائق في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، عاطل لإدانته بسرقة سيارة من أحد الأشخاص بالإكراه في منطقة التجمع بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامه المصاريف الجنائية.

سرقة المجني عليه بالإكراه

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة مع المتهم قيامه في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بسرقة المجني عليه «سائق تاكسي» بالإكراه رغمًا عنه، وذلك بعد إشهار سلاح أبيض في وجهه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أوقف المجني عليه طالبًا توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وحال سيرهما أشهر سلاح أبيض في وجهه طالبًا منه الترجل من السيارة، وحينما رفض الانصياع لأوامره استعمل سلاحه فيه ما أسفر عن إصابته بجرح في جسده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح أبيض

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ من الجهات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.