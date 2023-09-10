«جنايات القاهرة» تعاقب عصابة سرقة المواطنين بالمشدد 5 سنوات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، تشكيلا عصابيا مكونا من شخصين لإدانتهما بسرقة المواطنين بالإكراه في دائرة قسم شرطة بدر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

تكوين تشكيل عصابي

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين كوّنا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح ناري دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

كانت البداية بتلقي قسم شرطة بدر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، من قبل أحد الأشخاص بتعرضه للسرقة من قبل متهمين تحت تهديد السلاح، وتمكنا من سرقة السيارة ملكه في دائرة القسم.