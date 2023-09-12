أهم قرارات «التعليم» بشأن الاستعدادات النهائية للدراسة.. منها حظر الموبايلات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، أهم قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس.

- تأكّيد الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي.

- تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يومياً لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

- ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد علي الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.

- إتاحة بنوك الأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائي إلي الصف الثالث الثانوي.

- تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بداية العام الدراسي الجديد.

تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

- التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة بالإضافة إلي تعيين معلمين الحصة وفقاً للضوابط المحددة.

- تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية.

- بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية مركزيا وإتاحتها لجميع الطلاب وإتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية.

- تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.

- حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الأمور.

- حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول المزود بالكاميرات وبرامج ألعاب نهائيا داخل المدرسة ويسمح بالتليفونات المحمول غير المزودة بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين وتوقيع العقوبات.

- اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقاً للجدول المدرسي.

- تفعيل معارض «أهلا مدرستي» للأدوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوي الإدارات التعليمية والمديريات للتخفيف عن كاهل الأسر.

- إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية تتمّ من خلال كوادر تعليمية متميزة وإتاحتها علي موقع الوزارة مجاناً.

- إتاحة بنوك الأسئلة في إطار مشروع التقويم من أجل التعلم لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائي للصف الثالث الثانوي.

- تنظيم «أولمبياد مصر» ودور المدارس وإذاعتها على قناة «مدرستنا» وتعظيم دور يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس بكل أنحاء الجمهورية.

- الالتزام بمواصفات الزي المدرسي الموحد داخل كل مدرسة في المدارس الرسمية والخاصة.

- حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي.