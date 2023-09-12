طقس اليوم في الفيوم.. هل تتأثر المحافظة بوصول العاصفة دانيال؟

شهد طقس اليوم في الفيوم، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بينما ساد طقس غائم في الساعات الأولى من النهار، فيما يتساءل العشرات من أهالي المحافظة، عن تأثر المحافظة بوصول العاصفة دانيال من عدمه.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن طقس اليوم في الفيوم، فضلًا عن العاصفة دانيال ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، والظواهر الجوية التي تشهدها المحافظة.

طقس اليوم في الفيوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجة الحرارة اليوم في الفيوم، تسجل 33 درجة للعظمى، و24 درجة للصغرى، بينما تشهد سرعة في حركة الرياح التي تتخذ اتجاهًا غربيا جنوبيا شرقيا وتبلغ سرعتها نحو 17 كم في الساعة، بينما تصل سرعة هبات الرياح إلى 43 كيلومترا في الساعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تشهد محافظة الفيوم اليوم، عاصفة رملية، حيث تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتتحول إلى عاصفة رملية تصل سرعتها إلى 34 كيلومترًا في الساعة، بينما تسجل نسبة الرطوبة العظمى 60%، والصغرى 20%.

هل تتأثر الفيوم بـ العاصفة دانيال؟

وتشغل عاصفة دانيال عقول الكثيرين من أهالي محافظة الفيوم، متساءلين إذا كانت ستشهد محافظة الفيوم، تأثيرًا للعاصفة دانيال أو تداعيات من عدمه، وهو ما كشفته الأرصاد، بأنّ المناطق المتأثرة تتضمن السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.

تحذير لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

وحذرت الأرصاد، أهالي الفيوم وتحديدًا مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، من التعرض للهواء لفترات طويلة تجنبًا للإصابة بتهيج الحلق أو أدوار البرد، بسبب زيادة الحساسية للأتربة وضغط الجيوب الأنفية، مع الحفاظ على ارتداء الكمامات الواقية، إذا اضطروا للخروج.

وأوضحت أنّ العاصفة دانيال، هي حدث نادر ضرب مقاطعة ماغنيسيا في أثينا باليونان، ثم ضربت العاصفة، ليبيا وتسببت في إغلاق 4 مراكز كبيرة، واتجهت إلى مصر من ناحية الحدود الغربية.

لماذا سميت العاصفة دانيال بهذا الاسم؟

أطلقت لجنة الأسماء الوطنية للأعاصير بوكالة الأرصاد في الولايات المتحدة، اسم العاصفة دانيال، نظرًا لأنّها أول عاصفة تتم تسميتها خلال موسم الأعاصير الأطلسي للعام الجاري 2023.