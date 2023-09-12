«عربة زهور» على الطراز المصري القديم تزيّن أسبوع شباب الجامعات

زيّنت عربة زهور، نفذتها لجنة النشاط النفي بكلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، مدخل الصالة المغطاة التي احتضنت حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الـ13 بجامعة حلوان، خلال الأسبوع المنعقد بقيادة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وجاء تصميم عربة الزهور، معبرا عن مصر الحضارة التي يمثلها التمثال ومصر المستقبل، إضافة إلى شعار أسبوع شباب الجامعات، كما جرى تصميم العربة وألوانها بالتنسيق مع ألوان وتصميمات الصالة المغطاة بالجامعة والدعاية والإعلانات الخاصة بالتصميمات الخاصة بالأسبوع، ليخرج من التصميم رمز الحرية والمستقبل.

وجرى اختيار لون الزهور بالعربة من الورد الأزرق الطبيعي بدرجات ثلاثة للتناسق مع المجموعة اللونية الخاصة بالتصميمات الأساسية لأسبوع شباب الجامعات، كما جرى وضع العربة بمدخل الصالة المغطاة بجانب التصميم الهرمي المعبر عن الأسبوع.