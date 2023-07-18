الأوراق المطلوبة لاختبار قدرات كلية الفنون الجميلة.. وخطوات التسجيل

كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن تفاصيل اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة، والذي بدأ الأحد الماضي 16 يوليو، موضحا أن الالتحاق بالكلية يتطلب اجتياز القدرات المؤهلة لها، وهذا شرط أساسي لا يمكن التخلي عنه.

وأوضح المجلس أن التسجيل لإجراء اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة، يأتي عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg، وعلى الطالب المتقدم اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

خطوات التسجيل في اختبارات قدرات كلية الفنون الجميلة

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــا.

- الدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

- بدء عملية التسجيل من خلال ادخال الرقم القومي للطالب المتقدم لاختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المتقدم لاختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة.

- على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق من رقم جلوس، ورقم قومي، والمحافظة، والإدارة التعليمية، والشعبة التي درسها الطالب.

- اختيار نوع القدرات، والمواعيد، وتحديد الموعد الذي سوف يتوجه به الطال للكلية.

- طباعة الإيصال الذي يشمل نوع القدرات التي اختار إجرائها، والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات.

- تلتزم الكلية بعقد اختبار القدرات في المواعيد المحددة.

- الطلاب الذين سجلوا في اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة، تلتزم الكلية بإرسال نتيجة القبول للطلاب المقبولين.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة، هي:

- رقم جلوس الطالب المتقدم لاختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة، وصورة منه لكل اختبار من الاختبارات التي برغب في ادائها.

- عدد 1 صورة شخصية للاختبارات.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن هذه الاختبارات قاصرة على طلاب الثانوية العامة.