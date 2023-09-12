انطلاق قافلة مواد غذائية للتحالف الوطني في بني سويف

استقبل محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قافلة مواد غذائية ومساعدات ضمن فعاليات مبادرة «قطار خير التحالف» التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

مواد غذائية ولحوم وشنط مدرسية وصحية

وتفقد المحافظ القافلة التي تتكون من 19شاحنة «تريلا» محملة بكميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية ووجبات جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات، جواكت مدرسية، ألحفة فابير، حلوى المولد، لعب أطفال، شنط صحية للأطفال، قطع ملابس، كراسي متحركة، نظارات طبية، وغيرها من المساعدات، التي جرى اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة كورنيش النيل؛ تمهيدا لتوزيعها على آلاف الأسر من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشاد محافظ بني سويف بمبادرة «قطار خير التحالف» التي تعتبر حلقة ضمن سلسلة من المبادرات الرائدة، التي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأولى بالرعاية بمشاركة مؤسسات التحالف الوطني، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسات التحالف الوطني.