قطار الخير يصل زاوية الناعورة بالمنوفية.. 4 آلاف وجبة لغير القادرين في رمضان

لم يتوقف قطار الخير في محافظة المنوفية منذ بداية شهر رمضان المبارك، وحتى الآن، فمن قرية إلى أخرى يتم توزيع الوجبات الساخنة وشنط رمضان على المستحقين دعما من الشباب والجمعيات الخيرية في إطار خطة كل الجمعيات والمجموعات الشبابية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

مطبخ الخير في زاوية الناعورة بالشهداء

وكان لقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء نصيبا من مبادرات الخير، حيث نجحت جهود الشباب في تحقيق العديد من الإنجازات لمساعدة غير القادرين، من خلال استهداف توزيع 4 آلاف وجبة ساخنة على المستحقين من أهالي القرية، وفق ما أكده سامح الورداني، منسق المبادرة في القرية، مؤكدا أن المبادرة يتم تنفيذها كل عام في شهر رمضان بمساعدة عدد كبير من المتطوعين من شباب القرية.

وأوضح أنه يتم تقسم الوجبات على 4 مناطق في القرية، بحيث تحصل كل قرية على الوجبات لمدة أسبوع، مع التواصل معهم قبل الأسبوع الخاص بهم، وبعد ذلك يتم إعداد الطعام في كل يوم من قبل الشيف والشباب والسيدات المتطوعات، وبعد الانتهاء يتم توزيع الوجبات على المستحقين بحيث يكون لكل أفراد الأسرة بالكامل.

محتوي الوجبات التى يتم توزيعها

وتابع أن الوجبات تشمل 3 أيام أرز وفراخ وخضروات، ويوم سمك وأرز وبطاطس، ويوم كفتة ومكرونة وسلطة، ويوم لحمة وأرز وخضروات (طبيخ)، مؤكدا أنه يتم إضافة مع كل وجبه طبق فاكهة أو طبق حلويات وفق الخطة اليومية.