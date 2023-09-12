أماكن استخراج الكارت الموحد لصرف السلع التموينية وخدمات التأمين الصحي

حددت وزارة الاتصالات أماكن استخراج الكارت الموحد، والذي تم تطبيقه في محافظة بورسعيد، لتجربته قبل تعميمه على باقي محافظات الجمهورية، من أجل ضم وتوحيد الخدمات الحكومية على كارت واحد فقط سواء صرف السلع التموينية أو صرف الخبز أو خدمات التأمين الصحي الشامل.

أماكن استخراج الكارت الموحد

وتشمل أماكن استخراج الكارت الموحد، مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظة بورسعيد، لأي مواطن يتقدم على الكارت، ويتم تسليم الكارت مجانا للمواطنين، مقابل فتح حساب خاص لهم في مكاتب البريد.

ويستفيد من استخراج الكارت الموحد جميع المواطنين سواء الحاملين للبطاقات التموينية، أو غير المستفيدين من منظومة الدعم، إذ يعتبر الحصول على الكارت الموحد من حرية المواطنين وليس إجباريا.

خدمات حكومية مقدمة على الكارت الموحد

ويضم الكارت الموحد الجديد، عدة خدمات حكومية عليه وتشمل على التالي:

- يضم خدمات التموين، والتأمين الصحي، وخدمات المدفوعات الإلكترونية.

- سيتم تقديم خدمات حكومية أخرى على الكارت في المراحل المقبلة.

- يتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد.

- لابد من فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد، لاستخراج الكارت الموحد.

- يعتبر الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع للإيداع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

- حجز خدمات التأمين الصحي الشامل من خلال الكارت.