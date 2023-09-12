كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد.. متاح لحاملي بطاقات التموين

يحصل أصحاب بطاقات التموين على الكارت الموحد والذي طبقته وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد في محافظة بورسعيد وهي أولى المحافظات التي شهدت تطبيق منظومة الكارت الجديد لتقديم حزمة من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلاله بدلًا من تقديم كل خدمة على كارت منفصل.

الكارت الموحد لحاملي بطاقات التموين

ويمكن استخراج الكارت الموحد لحاملي بطاقات التموين من خلال مكاتب البريد على مستوى محافظة بورسعيد، لأي مواطن يتقدم بطلب استخراجه، ويتميز الكارت الموحد بالتالي:

- يمكن صرف السلع التموينية والخبز من خلال الكارت الموحد، دون إلغاء البطاقات التموينية.

- يضم الكارت الموحد خدمات التموين، والتأمين الصحي، وخدمات المدفوعات الإلكترونية.

- من المقرر تقديم خدمات حكومية أخرى على الكارت في المراحل المقبلة.

- يتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد.

- لابد من فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد، للحصول على الكارت الموحد.

- يعتبر الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع للإيداع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

- حجز خدمات التأمين الصحي الشامل من خلال الكارت.

التعامل مع فقدان الكارت

ونوهت وزارة التموين، في بيان سابق لها، إلى أنَّه في حال فقدان الكارت أو فقدان رقم التعريف الشخصي له يجب الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقاف الكارت وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه.