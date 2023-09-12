إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم على طريق القاهرة أسيوط

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم على طريق القاهرة أسيوط بالعياط في الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم.

وانتقل المقدم أحمد الملطاوى رئيس مباحث العياط، إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الغربي بدائرة القسم انفجر الإطار الأمامي للسيارة؛ مما أدى إلى انقلابها وإصابة 14 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة لمباشرة التحقيقات.