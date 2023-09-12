مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم بالجيزة، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفين، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الملطاوي، رئيس مباحث العياط والقوة المرافقة له.

انتقال رجال المباحث

وبالانتقال تبين أنه خلال سير سيارة نقل مقطورة يقودها سائق 40 سنة، فؤجئ بـ«توك توك» يسير عكس الاتجاه اصطدم به، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

جرى التحفظ على السيارة النقل وقائدها، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة.