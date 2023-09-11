مصرع عامل في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقي عامل في الشيخ زايد ثان، مصرعه في حادث تصادم بطريق الضبعة بالجيزة، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق الضبعة في دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنّ المتوفى عامل، 30 عاما، لقي مصرعه أثناء وجوده بموقع عمله، حيث دهسته سيارة نقل قلاب قيادة سائق، 20 عاما، أثناء عودته إلى الخلف دون قصد، ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجرى التحفظ على النقل القلاب وقائده.

وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.