«التعليم» تكشف تفاصيل تعديل المقررات الدراسية لـKG1 وKG2.. اعرف التفاصيل
كتب:
أميرة فكري
01:56 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية
وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المقررات الدراسية للمرحلة رياض الأطفال «KG1 وKG2» للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وما تمّ فيه من تعديلات بالمواد التي تم فيها التعدي، وذلك بعد انتهاء المركز القومي للمناهج.
مقررات رياض الأطفال KG1
- كتاب اللغة العربية (تواصل)، توجد تعديلات.
- دليل معلم اللغة العربية، توجد تعديلات.
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية، Math لا توجد تعديلات.
- كتاب القيم واحترام الآخر (معا نبني)، توجد تعديلات.
- دليل معلم القيم واحترام الآخر، توجد تعديلات.
- كتاب Connect، توجد تعديلات.
- كتاب Connect Plus، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم Connect، توجد تعديلات.
- دليل معلم Connect Plus، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الرياضية، لا توجد تعديلات.
- كتاب اكتشف باللغة العربية، توجد تعديلات.
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية، توجد تعديلات.
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية، توجد تعديلات.
مقررات رياض الأطفال KG2
- كتاب اللغة العربية (تواصل)، توجد تعديلات.
- دليل معلم اللغة العربية، توجد تعديلات.
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math، لا توجد تعديلات.
- كتاب القيم واحترام الاخر (معا نبني)، توجد تعديلات.
-دليل معلم القيم واحترام الآخر، توجد تعديلات.
-كتاب Connect، توجد تعديلات.
-دليل معلم Connect، توجد تعديلات.
- كتاب Connect Plus، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم Connect Plus، لا توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الرياضية، لا توجد تعديلات.
- كتاب اكتشف باللغة العربية، توجد تعديلات.
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية، توجد تعديلات.
- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.
- دليل معلم اكتشف باللغة الإانجليزية، توجد تعديلات.
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية، توجد تعديلات.