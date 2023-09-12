«التعليم» تكشف تفاصيل تعديل المقررات الدراسية لـKG1 وKG2.. اعرف التفاصيل

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المقررات الدراسية للمرحلة رياض الأطفال «KG1 وKG2» للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وما تمّ فيه من تعديلات بالمواد التي تم فيها التعدي، وذلك بعد انتهاء المركز القومي للمناهج.

مقررات رياض الأطفال KG1

- كتاب اللغة العربية (تواصل)، توجد تعديلات.

- دليل معلم اللغة العربية، توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية، Math لا توجد تعديلات.

- كتاب القيم واحترام الآخر (معا نبني)، توجد تعديلات.

- دليل معلم القيم واحترام الآخر، توجد تعديلات.

- كتاب Connect، توجد تعديلات.

- كتاب Connect Plus، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم Connect، توجد تعديلات.

- دليل معلم Connect Plus، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الرياضية، لا توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة العربية، توجد تعديلات.

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية، توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية، توجد تعديلات.

مقررات رياض الأطفال KG2

- كتاب اللغة العربية (تواصل)، توجد تعديلات.

- دليل معلم اللغة العربية، توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math، لا توجد تعديلات.

- كتاب القيم واحترام الاخر (معا نبني)، توجد تعديلات.

-دليل معلم القيم واحترام الآخر، توجد تعديلات.

-كتاب Connect، توجد تعديلات.

-دليل معلم Connect، توجد تعديلات.

- كتاب Connect Plus، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم Connect Plus، لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الرياضية، لا توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة العربية، توجد تعديلات.

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية، توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية، توجد تعديلات.

- دليل معلم اكتشف باللغة الإانجليزية، توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية، توجد تعديلات.