موديست في أول ظهور بمران الأهلي.. لماذا غاب عن التدريب الجماعي؟ (فيديو)

بعد 24 ساعة فقط من إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، ظهر الفرنسي أنتوني موديست داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة، في أول تدريباته مع الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

موديست يظهر في أول مران مع الأهلي

موديست الذي تم تقديمه بشكل مميز أمس الاثنين، لم يشارك في التدريب الجماعي، الذي ركز خلاله السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الجانب البدني بشكل كبير، وذلك استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الأفريقي.

وبحسب المقطع المصور الذي نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن موديست لم يشارك في المران الجماعي، واكتفى بالجري حول الملعب خلال خوض اللاعبين للتدريبات الجماعية.

لماذا لم يشارك موديست في التدريب الجماعي مع الأهلي؟

موديست الذي يعزز هجوم المارد الأحمر في الموسم الجديد، بعد فترة انتظار طويلة لجماهير الأهلي للكشف عن اسم المهاجم الجديد، اكتفى بتدريبات الجري قبل الانخراط مع الفريق في التدريبات الجماعية بدءًا من غدا استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي.

وتعول جماهير الأهلي على المهاجم الفرنسي في الموسم الجديد، لانتشال هجوم فريقها من الأزمة التي ضربته خلال السنوات الماضية، بعدم وجود مهاجم مميز يستطيع الدفاع عن ألوان القلعة الحمراء في طريق الفريق لمنصات التتويج المحلية والأفريقية.

ومن المتوقع أن يسجل موديست أول ظهور رسمي بالقميص الأحمر خلال المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

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