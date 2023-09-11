تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

سجلت أسعار الذهب بالأسواق المصرية، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، استقراراً ملحوظاً، حيث تراجعت الأسعار في منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات للجرام عيار 21، داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2200 جنيها.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2514 جنيها للشراء.

- كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام التعاملات المسائية 1886 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1417 جنيها.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في ختام التعاملات إلي 1253 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب بلغ 17600 جينه.

- وعن سعر الأونصة في محلات الصاغة سجلت 77910 جنيها.