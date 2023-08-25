«انتظام وانتساب».. مصاريف كلية الآداب جامعة الفيوم والأوراق المطلوبة

أعلنت إدارة شؤون الطلاب، مصاريف كلية الآداب جامعة الفيوم والأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب المرشحين للفرقة الأولى، والأقسام التي تقبل طلاب الانتظام فقط، أو التي تقبل كلا طلاب القسمين الانتساب والانتظام، ضمن الاستعداد للعام الجامعي المُقبل 2023/2024، حيث تبدأ في تلقي أوراق الطلاب خلال الأيام القليلة المُقبلة فور إعلان نتيجة التنسيق.

الأوراق المطلوبة والأقسام

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مصاريف كلية الآداب جامعة الفيوم والأوراق المطلوبة والأقسام «انتظام وانتساب».

وتبلغ مصاريف كلية الآداب جامعة الفيوم للعام الجامعي 2023/2024 للفرقة الأولى انتظام 1461 جنيهًا، بينما تبلغ 1811 جنيهًا لطلاب الانتساب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة الفيوم للعام الجامعي الجديد، فإنّها تأتي كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر+ 3 صور موضحًا بها الرقم الثلاثي للطلاب الذكور.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- 8 صور شخصية للطالب 4*6 خلفية بيضاء مدون على ظهرها اسم الطالب رباعي والرقم القومي كاملًا.

- نموذج 2 جند وبطاقة 6 جند أو 7 جند مختومة من المركز التابع له الطالب ذكور فقط.

أقسام كلية آداب جامعة الفيوم

وتنقسم أقسام كلية آداب جامعة الفيوم إلى أقسام تقبل طلاب الانتظام فقط وأخرى تقبل طلاب الانتساب فقط كالآتي:

قسم اللغة الإنجليزية انتظام فقط.

قسم اللغة الفرنسية انتظام فقط.

قسم اللغة الصينية انتظام فقط.

قسم الجغرافيا انتظام فقط.

قسم علم النفس انتظام فقط.

قسم اللغة العربية انتظام وانتساب.

قسم اللغة الفارسية انتظام وانتساب.

قسم التاريخ.. "انتظام وانتساب".

قسم علم الاجتماع انتظام وانتساب.

قسم الفلسفة انتظام وانتساب.

قسم علوم المعلومات انتظام وانتساب.

تقديم ذوي الاحتياجات

وبحسب شؤون طلاب جامعة الفيوم، فإنّ الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة يتم قبولهم في الأقسام المناسبة لهم بناء على الشروط المؤهلة لتلك الأقسام وبعد اجتياز المقابلة الشخصية.

كما أوضحت الكلية، أنّه بالنسبة للطلاب الحاصلين على مؤهل عالٍ يتم قبولهم على نظام الانتساب في الأقسام التي يرغبون في الالتحاق بها وذلك بعد موافقة مجلس القسم.