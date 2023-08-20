كلية طب الأسنان جامعة الفيوم.. المصاريف والأوراق المطلوبة للتقديم

تبدأ كلية طب الأسنان جامعة الفيوم، في تلقي أوراق الطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم للالتحاق بالكلية خلال تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023، حيث بلغ الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان الفيوم نحو 373 درجة فأكثر بما يعادل 90.97% كحد أدنى للقبول، وذلك بحسب ما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة التنسيق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية طب الأسنان جامعة الفيوم وأقسامها، ومصروفاتها، والأوراق المطلوبة للتقديم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أقسام كلية طب الأسنان جامعة الفيوم

وتضم كلية طب الأسنان جامعة الفيوم 12 قسمًا مميزًا يختار الطالب أو الطالبة الذي تم ترشيحه للالتحاق بها من بينها وهي:

قسم العلاج التحفظي. قسم جراحة الوجه والفم والفكين. قسم طب الفم وأمراض اللثة. قسم بيولوجيا الفم. قسم باثولوجيا الفم. قسم الأطفال والصحة العامة. قسم تقويم الأسنان. قسم الاستعاضة الصناعية. قسم خواص المواد. قسم علاج الجذور. قسم التركيبات السنية المثبتة. قسم أشعة الفم.

مصاريف كلية طب أسنان جامعة الفيوم

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مصاريف كلية طب أسنان جامعة الفيوم، ولكن وفقًا للعام الماضي فإنّها تتراوح بين 440 وحتى 1550 جنيهًا للطلاب المصريين، بينما تبلغ نحو 6 آلاف دولارًا سنويًا للطلاب الوافدين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية

أصل استمارة الثانوية العامة + 3 صور منها.

بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب + 3 صور منها.

أصل شهادة الميلاد كومبيوتر + 3 صور منها.

6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6 مدون عليها اسمه.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور + نموذج 6 جند للطلاب مواليد عام 1996 وما قبلها.

فيزا بها رصيد لسداد المصروفات الدراسية.

كم عدد سنوات الدراسة في كلية طب الأسنان؟

يبلغ عدد سنوات الدراسة في كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، 5 سنوات تنقسم كالتالي:

الفرقة الأولى والثانية.. دراسة مواد العلوم العامة، والمواد العلمية، والعلوم الفموية والطبية.

الفرقة الثالثة والرابعة والخامسة.. التدريب العملي للطلاب، "السريري" في الثالثة، وعملي وتعليمي في طب الأسنان في آخر عامين للدراسة.