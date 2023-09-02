«مستثمري المشروعات الصغيرة»: 300 مليون جنيه لإنشاء مصنع ورق بالعاشر من رمضان

أعلن علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، ضخ استثمارات محلية جديدة تتجاوز 300 مليون جنيه لإنشاء مصنع صخم لصناعة الورق بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 20 ألف متر بهدف إحلال الورادات وتقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب فى السوق المحلي.

وأشار «السقطي»، إلى أن السوق المحلي يستورد ما يقرب من 60% من احتياجاته من المستلزمات الورقية من الخارج، مما يؤكد أهمية توطين تلك الصناعة في مصر لخفض الفاتورة الاستيرادية في هذا القطاع.

جاء ذلك على هامش افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والكرتون والورق الصحي، بمشاركة سامي صفران الرئيس الجديد للاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، وجمال سعودي رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات.

مناقشة تفعيل دور الاتحاد العربي للصناعات الورقية في مصر

وأكد «االسقطي»، فى بيان له اليوم، أنه جاري مناقشة تفعيل دور الاتحاد العربي للصناعات الورقية في مصر لتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الصناعات الورقية، ودعم التكامل بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجارى فيما بينها، موضحا أن هناك فرص استثمارية كبرى في السوق المصري أمام المستثمرين العرب، خاصة بعد حزمة القرارات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة المحلية.

وقال، إنه يجب على جميع المستثمرين المصريين في الوقت الحالي استغلال تلك القرارات والترويج لها، والسعي نحو عقد شراكات مع الشركات الاجنبية لزيادة تحويلات الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المصري.

30 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع التعبئة والتغليف في مصر

وأشار «السقطي» إلى إن حجم استثمارات قطاع التعبئة والتغليف في مصر ارتفع الى أكثر من 30 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي عدد مصانع إنتاج الكرتون في مصر نحو ثلاثة آلاف مصنع كرتون، موضحا أنه في السنوات القليلة الماضية اكتسبت الصناعات الورقية أهمية كبيرة نظرا لمساهمتها الهائلة في عملية إعادة التدوير، واعتبارها أحد أهم مجالات «الصناعات الخضراء»، وداعما رئيسيّا للاقتصاد الأخضر حول العالم، مؤكدا أن صناعة الورق العربية أًصبح لها انتشار أوسع.