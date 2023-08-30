مشرف مبادرة «الألف يوم الذهبية»: 72% نسبة الولادة القيصرية في مصر

قالت الدكتورة عبلة الألفي المشرف على المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»: «الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول قضية الوعي بشكل واضح، ونحن نهتم بالوعي كأولوية لدينا، بجانب الحفاظ على أسرة قوية ومحاربة المشكلات التي تحارب الأطفال في هذه الفترة دون التغلب عليها، مثل عدم التغذية السليمة، وتخفيض معدلات الولادات القيصرية، لاسيما أن مصر بها 72% من حالات الولادة تتم بشكل قيصري، وبورسعيد أعلى محافظة بنسبة 92%، رغم أن الولادة القيصرية غير الضرورية لها مخاطر كما أن حرمان الطفل من الولادة الطبيعية له مخاطر أخرى».

الطفل وقت ولادته بيشعر برعب شديد

وأضافت «الألفي» خلال لقائها عبر برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة «الحياة» قائلة: «أول ساعة منذ بداية الطفل بتسمى الساعة الذهبية، والذي يحدث عندما يخروج الطفل من بطنه والدته إلى الحضانة يعتبر غير إنساني لأن الطفل وقت ولادته بيشعر برعب شديد من الانفصال عن أمه».

معدلات الولادة القيصرية يجب ألا تزيد عن 10%

وأكملت «الألفي»: «منظمة الصحة العالمية ذكرت أن معدلات الولادة القيصرية يجب ألا تزيد عن 10:15% ونحن في مصر معدلات الولادة القيصرية وصلت إلى 72%، ومصر تمثل أعلى دولة على مستوى العالم في الولادة القيصرية، ونحن أنشأنا وظيفة جديدة في وزارة الصحة اسمها مقدم المشورة الأسرية، وسيكون هناك غرفة للمشورة الأسرية داخل كل غرفة تتعامل مع الولادات وتقديم المشورات اللازمة».