نسخ بالذكاء الاصطناعي لـ17 مرشحا رئاسيا أمريكيا.. بينهم ترامب

أطلق مشروع أمريكي يسمى «تشات 2024»، منصة صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضم 17 مرشحًا رئاسيًا بارزًا، منهم الرئيس السابق دونالد ترامي، وبحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، تم تدريب روبوتات الدردشة هذه على بيانات مكثفة من مصادر مثل ظهور الفيديو وكتابات المرشحين.

نسخ الذكاء الاصطناعي مقلدة ذات مصداقية

ويمكن للمستخدمين التفاعل مع الروبوتات بشكل فردي، وطرح الأسئلة على جميع الروبوتات الـ 17 في وقت واحد، أو إعداد مناقشات فردية بينهم، وعلى الرغم من أن الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي ليست الأفضل في مجالها، إلا أنها تمثل خطوة نحو نسخ الذكاء الاصطناعي المقلدة ذات المصداقية للقادة السياسيين.

توفر بديل أكثر جاذبية وتعمقًا من كلمات المرشحين

ويعد المشروع من أفكار دارا لادجيفارديان، المؤسس المشارك لشركة «دلفي» الناشئة للذكاء الاصطناعي، ويعد المشروع بمثابة حملة علاقات عامة لشركة «دلفي» ولكنه يهدف أيضًا إلى تقديم قيمة جديدة، حيث يعتقد «لادجيفارديان» أن الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الحملات السياسية المستقبلية، والحكم، وتتبع الرأي العام، وكان المشروع مستوحى من تجربته في دعم محاولة والدته لعضوية الكونجرس وإدراكه أن معظم الناخبين تعلموا عن المرشحين من خلال مقتطفات تلفزيونية، وهو يعتقد أن برامج الدردشة الآلية يمكن أن توفر بديلاً أكثر جاذبية وتعمقًا.

وتهدف روبوتات الدردشة إلى تقليد أنماط المرشحين والرد على أسئلة المستخدمين، في التفاعلات التي اختبرتها الشركة، أظهروا تقليدًا لائقًا للمرشحين، مع بعض الاختلافات الملحوظة، وغالبًا ما تكرر روبوتات الدردشة نفس نقاط الحديث في المناقشات حتى يتدخل وسيط بشري بأسئلة جديدة، وذبك بحسب تقرير «بوليتيكو».

والصور الرمزية في «تشات 2024» هي حاليًا نص وصوت فقط، لكن الفريق يراقب تقدم الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحديد متى يمكن إضافة الصور الرمزية المرئية، ويسلط المشروع الضوء على الفجوة الضيقة بين روبوتات الذكاء الاصطناعي الكاريزمية والسياسيين البشريين، ويتوقع «لادجيفارديان» حدوث تحسينات كبيرة في المقلدين الاصطناعيين بحلول يوم الانتخابات عام 2024.

وبالإضافة إلى توفير طريقة جديدة للحملات لعرض مرشحيها، يعتزم «لاجيفارديان» الترويج للحملات على فكرة أنها تستطيع تحليل استفسارات الناخبين لفهم الرأي العام بشكل أفضل، ويوضح "تشات 2024" المستقبل المحتمل للنقاش والمشاركة السياسية، حيث يمكن أن تلعب الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي دورًا جوهريًا.