رئيس «الوفد» يقدم تعازيه لشعب ليبيا في ضحايا العاصفة «دانيال»

أعرب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة «دانيال» التي ضربت البلاد أمس الاثنين، وخلفت وراءها عدد من المصابين والوفيات، وكما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن آلاف المفقودين.

وقدم رئيس حزب الوفد، عبر بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، صادق تعازي حزب الوفد من أعضاء هيئة عليا ومكتب تنفيذي وجميع تشكيلات الحزب لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربًا عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.