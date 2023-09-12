المشدد 5 سنوات لمتهمين بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، متهمين بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة الرحاب، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

التزوير في محررات رسمية

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في دائرة قسم شرطة الرحاب بمحافظة القاهرة، بالتزوير في محررات رسمية وجعلها على غرار الصحيحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين بالتزوير في إحدى الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الرحاب، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد قيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية وجعلها على غرار الصحيحة بدائرة القسم.