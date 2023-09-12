«قطار الخير» للتحالف الوطني يصل إلى قرى بني سويف.. يقدم مساعدات غذائية

وصل قطار الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى مدينة بني سويف، ليقدم الخدمات لأهالينا في كل مكان بين مساعدات غذائية وعينية وشنط وأدوات مدرسية، وذلك يتم من خلال أكثر من 300 متطوع ومتطوعة.

مساعدات متنوعة لقطار الخير

وقال عمرو مجدي، مسؤول ملف المتطوعين والقوافل بالتحالف الوطني، إن هناك عدد كبير من المساعدات تنقسم بين المساعدات والتنمية.

وأشار محمد علي جبر، منسق حياة كريمة ببني سويف، إن قطار الخير للتحالف الوطني بالمحافظة بمثابة هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل أهالينا في الـ7 مراكز داخل بني سويف بواقع 225 قرية.

وفي نفس الصدد، قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إننا نقدم المساعدات لـ11 ألف و500 أسرة، فضلا عن المساعدات التي تقدم للغارمات وحل أزماتهن التي كانت تهدد بيوتهن وأسرتهن، يأتي ذلك علاوة على الملابس والشنط المدرسية وأدوات دراسية.