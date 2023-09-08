«شعبة الملابس»: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل لـ 90%

قال خالد حسانين، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن هناك تخفيضات على أسعار الملابس الجاهزة في الأوكازيون الصيفي ما بين 20 إلى 70% حسب القطعة، إذ شهدت ملابس الأطفال إقبالا كبيرا مقارنة بالملابس الرجالي والحريمي، لافتا إلى أن الأوكازيون مستمر حتى نهاية الشهر.

وأوضح «حسانين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرفة الملابس الجاهزة ستشارك في معرض «أهلا مدارس»، الذي يقام بداية من الجمعة 15سبتمبر 2023، حتى 29 من نفس الشهر، ويقام المعرض بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر.

تخفيضات كبيرة بمعرض أهلا مدارس

وأشار «حسانين»، إلى أن نسبة الخصم على أسعار الملابس الجاهزة بمعرض أهلا مدارس تتراوح ما بين 20 إلى 90 % على جميع القطع بداية من القمصان والتشيرتات حتى البناطيل، ويوجد خصومات على بعض أنواع التشيرتات حيث يباع الأربعة منها بـ 100 جنيه، بينما تباع القمصان الخاصة بالمدارس بأسعار رمزية مراعاة لظروف المواطنين، مؤكدا أن الأوكازيون يشارك فيه العديد من البراندات المصرية.

أهلا مدارس يحقق مبيعات بقيمة 45 مليون جنيه

وأضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، أن المعرض حقق العام الماضي مبيعات بقيمة 45 مليون جنيه خلال 15 يوما فقط، بسبب إقبال عدد كبير من المواطنين على شراء الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة، متوقعاً زيادة الطلب على شراء الملابس بشكل كبير خلال معرض أهلا مدارس الحالي.