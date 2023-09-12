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«الصحفيين» تتضامن مع المغرب وليبيا وتعزيهما في ضحايا الكوارث الطبيعية

كتب:

سهيلة هاني
03:53 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
أرشيفية

أرشيفية

أعربت نقابة الصحفيين المصريين، عن خالص تعازيها للشعبين الشقيقين في المغرب وليبيا بسبب كارثتي الزلزال والإعصار المدمر اللتان خلفتا آلاف الضحايا من الأشقاء في البلدين.

النقابة تعزي الشعب الليبي 

وتقدمت النقابة بالعزاء للشعب الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من مدن شرق ليبيا.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع الضحايا، وتتضرع إلى الله بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة.

الصحفيين تتضامن مع المغرب

كما أعربت نقابة الصحفيين عن كامل تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة آلاف الضحايا، ودمر العديد من المدن والقرى المغربية.

ودعت النقابة المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية كافة إلى المسارعة بتقديم يد العون والمساعدة للمنكوبين في البلدين.

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