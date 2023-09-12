أمطار العاصفة دنيال تصل إلى المنوفية.. و«الصرف» تعلن حالة الطوارئ

تشهد محافظة المنوفية، حالة من عدم الاستقرار في الطقس نتيجة العاصفة دنيال، من حيث سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المراكز والمدن، مع رفع درجة الاستعداد القصوى من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل الفوري مع الأمطار، ومنع التراكمات حفاظًا على سلامة المواطنين.

أمطار تضرب محافظة المنوفية وتأهب من الوحدات المحلية

وتواصل مجالس المدن والمراكز والوحدات المحلية، المتابعة الميدانية لتأثير العاصفة دنيال علي الأوضاع في محافظة المنوفية، مع تأكيدات الأرصاد الجوية بانتهاء العاصقة الترابية على شمال البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، واستمرار سقوط الأمطار.

شركة مياه الشرب في المنوفية ترفع حالة الطوارئ

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، رفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار، والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي، والتشديد على رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبًا لمجابهة الأمطار المحتملة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، أنه تم توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية، كما تم وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحي وصفايات المطر لاستقبال مياه الامطار.