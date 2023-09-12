وظائف برواتب 10 آلاف جنيه وحوافز في 8 محافظات.. «الحق قدم»

يسعى الشباب للحصول على فرصة عمل مناسبة، تمكنهم من تأسيس مستقلبهم وتأمين متطلباتهم ونفقاتهم، وتهتم وزارة الشباب والرياضة دومًا بتوفير فرص عمل للشباب إذ أعلنت توفير فرص عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، للعمل في مجال المبيعات برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، إضافة إلى حقوق ومميزات أخرى، وبشروط سهلة القبول.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور وخاصة الشباب، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه في الشهر، من حيث الشروط المطلوبة وطريقة التقديم، والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف

ممثل مبيعات B2B، ويقوم بالمهام الآتية:

- متابعة المبيعات بمنطقته وزيارة المتاجر يوميًا وفقًا للخط.

- ترتيب الطلبات الجديدة وإعادة التعبئة من خلال متابعة تجار التجزئة، وتقديم كل الدعم اللازم.

- تدوين ملاحظات أسبوعية حول السوق وجمع البيانات من منطقته.

أماكن العمل بالوظيفة

ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على فيس بوك، أن العمل بالوظيفة متاح بالقاهرة والإسماعيلية وأسيوط وأسوان والشرقية وطنطا والمنصورة ودمنهور.

شروط الالتحاق بالوظائف

يشترط الآتي في التقدم للوظائف

- مؤهل عالٍ

- خبرة لا تقل عن سنة في المبيعات

- جيد في اللغة الإنجليزية

- يفضل وجود خبرة في إكسسوارات الموبايل

- موقف واضح للجيش.

مميزات العمل بالوظيفة

- الراتب يتراوح من 8500 إلى 10 آلاف جنيه

- توجد فرص للترقي

- الحصول على يوم إجازة أسبوعيا

- تأمين صحي واجتماعي

كيفية التقديم للوظيفة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن التقدم للعمل بالوظيفة عن طريق إرسال السيرة الذاتية على الإيميل CV@tawarwghayar.com، مع ذكر اسم الوظيفة في الموضوع.

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كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الأغذية، في التخصصات الآتية:

«كابتن أوردر، وشيفات في جميع التخصصات، ومساعد شيف».

ويكون العمل في التجمع الخامس والشيخ زايد، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو فوق متوسط أو متوسط، وخبرة من 1 إلى 3 سنوات، بحد أقصى للسن 45 سنة من الذكور والإناث.

المميزات والحقوق

يحصل العاملون بتلك الوظائف على راتبٍ مجزٍ ووجبة ويعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم واحد إجازة أسبوعية، وتأمين طبي واجتماعي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــــا.