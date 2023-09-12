«مياه سوهاج» تجري مقابلات شخصية لـ30 مرشحا لشغل الوظائف القيادية

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالإدارات العامة والقطاعات.

الوظائف الشاغرة

وقال اللواء مصطفى كامل، مستشار الشركة لشؤون الموارد البشرية، إنه يتم إجراء المقابلات لـ30 مرشحا لشغل وظائف رئيس قطاع التخطيط، ومدير عام معامل مياه الشرب والسلامة والصحة المهنية، والصرف الصناعي، والموارد البشرية، والأمن والتفتيش والمراجعة الداخلية، والأصول وضبط الجودة وشؤون البيئة، والاشتراكات والشؤون المالية، وخدمة العملاء، وإعادة الاستخدام، وتنفيذ المشروعات، ومحطات مياه الشرب، ومنطقة شمال لمياه الشرب ومنطقة وسط لمياه الشرب، ومنطقة شمال للصرف الصحي، ومعامل الصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب والخامات والكلور والورش الفنية، ومنطقة وسط صرف صحي والسلامة والصحة المهنية.

استمرار الامتحانات على مدار يومين

وأوضحت سمية عساف، رئيس قطاع الموراد البشرية، أن المقابلات تستمر لمدة يومين بمقر مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاختيار أفضل العناصر المؤهلة من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، والذين لديهم القدرة على تطوير العمل وتحسين الأداء لتحقيق رضا المواطنين.