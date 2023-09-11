عضو بـ«النواب»: دعم الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات ضرورة وطنية

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، إن تأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية؛ التي بدأت على كل المستويات وفي جميع المجالات منذ توليه المسئولية عام 2014.

وأضافت أن استمرار دعم الرئيس السيسي يهدف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وتغليب المصلحة العامة للمواطنين؛ وترسيخ أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة، والتي تستهدف تحقيق آمال وطموحات المواطنين في مستقبل أفضل.

إنجازات الرئيس السيسي

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية حقق إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات؛ حيث نجح في القضاء على الارهاب؛ وبالتوازي مع ذلك نفذ مشروعات قومية عملاقة؛ ومشروعات حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أهالينا الذين يعيشون في القرى والعزب والنجوع؛ بعدما جرى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة؛ كما أصبحت الخدمات الصحية والتعليمية موجودة في كل قرى مصر؛ فضلا عن مبادرة 100 مليون صحة التي ساهمت في القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي وقوائم انتظار العمليات الجراحية.

رؤية الرئيس السيسي

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمتلك رؤية سياسية مستقبلية وقادر على تحقيق مستقبل أفضل لجميع المصريين، وحماية الأمن القومي بعدما نجح في تحقيق علاقات دبلوماسية متوازنة مع جميع القوى الدولية الفاعلة في العالم.