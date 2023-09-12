اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا «العاصفة والزلزال» 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا «العاصفة والزلزال»

«السيسى»: دعم فورى لإغاثة المتضررين فى ليبيا والمغرب.. و«المنفى»: شكراً لمصر على الجهود الصادقة.. و«محمد السادس»: موقف «القاهرة» محل تقدير

الحكومة تستعد لإطلاق خطة تنموية شاملة فى شمال سيناء

«مدبولى»: تحقيق التنمية هو الضامن الأساسى لاستدامة الاستقرار والقضاء نهائياً على الإرهاب

34 كياناً تحت مظلة واحدة للتنمية وخدمة الأكثر احتياجاً

«التحالف.. وطنى» والشراكة تعزز التنمية

«قطار الخير» يصل إلى بنى سويف بـ19 شاحنة كبيرة ومشاركة 12 مؤسسة تنموية.. ومستفيدو المشروعات: عايشين من خيرها

«هالة»: تربية الطيور أصبحت باب رزقى.. و«أسماء»: أخذت «كُشك بالبضاعة».. و«سليم»: «بقى عندى مشروع وباكسب منه»

«نهى»: تكليفات رئاسية بدعم صغار المزارعين والاهتمام بالمحاصيل.. و«مارجريت»: قانون التحالف يدعم التنمية

«موديست» مع الأهلى فى «السوبر» والزمالك يبدأ «الكونفيدرالية»

«السيسى» زعيم استثنائى.. وندعمه لاستكمال بناء «الجمهورية الجديدة»

«الإصلاح»: مصر شهدت فى عهده مشروعات كبرى.. و«الأحرار الاشتراكيين»: قضى على الإرهارب

«الجيل»: قراراته تدعم الزراعة والصناعة و«الشعب»: استمراره ضمان للاستقرار

«مطر»: تحالف الأحزاب أجمع على اختياره و«صلاح»: عزز حقوق الإنسان

الصفحة الثانية

رؤساء الأحزاب: الرئيس السيسى زعيم استثنائى وندعمه لاستكمال بناء «الجمهورية الجديدة»

قيادات «الإصلاح والأحرار الاشتراكيين والجيل والشعب الديمقراطى»: لهذه الأسباب نطالب الرئيس بالترشح لولاية جديدة

«الإصلاح والنهضة»: مصر شهدت فى عهده مشروعات تنموية كبرى.. و«عبدالعزيز»: وجود الرئيس السيسى على كرسى الحكم يضمن نجاح عملية التنمية والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين.. وأزمتا «حرب أوكرانيا وفيروس كورونا» تسببتا فى إعاقة جنى المواطن ثمار المشروعات العملاقة

«الشعب الديمقراطى»: هناك حالة تلاحم شعبى حول الإرادة الوطنية.. وخالد فؤاد: مصر شهدت تنمية مستدامة لم تشهدها من قبل تمثلت فى المشروعات القومية والبنية التحتية العملاقة.. واستمرار الرئيس فى الحكم ضرورة لضمان وحدة واستقرار الدولة

الصفحة الثالثة

«الأحرار الاشتراكيين»: الرئيس قضى على التنظيمات المتطرفة والمشهد السياسى حالياً مختلف عن عامى 2014 و2018

«الإخوان» حاولت شق الصف الوطنى والدعوة للحوار بددت شعورنا بالتهميش

الرئيس قضى على «الفاشية الدينية».. وانحاز إلى رغبة الجماهير فى «30 يونيو».. وأطلق سلسلة مشروعات نهضوية

وأعاد بناء وتسليح الجيش واستطاع تطهير سيناء من الإرهاب.. وهذه الخطوة من أعظم الإنجازات التى قدمها لمصر

«الجيل»: اعتمد سلسلة قرارات لتوسيع الرقعة الزراعية وتوطين الصناعة.. و«الشهابى»: الحوار الوطنى خطوة لحل الأزمة الاقتصادية

«عكاوى»: ملف حقوق الإنسان شهد العديد من التطورات المهمة فى عهد «السيسى» أبرزها إلغاء قانون الطوارئ والاهتمام بحقوق المواطن من خلال «حياة كريمة» الذى وفر الخدمات لأهالينا فى الريف وهذه المبادرة ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان

تيسير مطر: تحالف الأحزاب المصرية أجمع على أهمية استمرار الرئيس فى الحكم.. وفى عهده شهدت مصر نهضة شاملة مستدامة بكافة القطاعات لعبت دوراً مهماً فى تعزيز البنية التحتية.. ولدينا أجندة لدعمه فى مختلف المحافظات

الصفحة الرابعة

رئيس الوزراء يطلق منصة مصر لـ«الاستثمار البيئى والمناخى».. بوابة الفرص الواعدة للمطورين ورجال الأعمال

جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق ودراسات المناخ والبيئة والتسهيلات المالية الخضراء للمؤسسات المصرفية

«مدبولى»: نعلن عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية.. ولدينا اقتناع بأن يلعب القطاع الخاص دوراً رائداً فى تنمية الاقتصاد الأخضر بهدف الوصول إلى 100% بحلول 2030

«فؤاد»: تنظيم المنتدى بشكل سنوى لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر.. وحريصون على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

«الداخلية»: طرح مستلزمات المدارس بأسعار مخفّضة ضمن «كلنا واحد»

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ«مراكز القيادة التعبوى» للجيش الثانى

الوزارة: إطلاق قوافل غذائية للأماكن الأكثر احتياجاً بالمحافظات

الفريق أول محمد زكى يشيد بالاستعداد القتالى للعناصر

المحافظات تتأهب لتقلبات الطقس بإعلان «الطوارئ»

حصيلة «دانيال والمدمر»: 2862 وفاة فى المغرب.. و3 آلاف وفاة فى ليبيا

وزير التنمية المحلية يشدد على رفع درجة الاستعداد ويناشد المواطنين اتباع إرشادات الأمان

الصفحة الخامسة

«الكيان» ذراع الدولة لرعاية الأوْلى بالرعاية والمساهمة فى تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»

«التحالف.. وطنى» شراكة من أجل التنمية

«خدمة الأكثر احتياجاً» توحّد جهود 34 كياناً مدنياً تحت مظلة واحدة

عضو «التحالف»: تطوير حياة مواطن الصعيد إنجاز يصل لدرجة الإعجاز.. ورئيس جمعية الأورمان: «نشاط التحالف» يغطى 100٪ من محافظات الصعيد

تأهيل المنازل بمختلف القرى.. ومستشفيا «شفاء الأورمان» يخدمان 20 مليون نسمة فى الجنوب

الصفحة السادسة

تأهيل المنازل بمختلف القرى.. ومستشفيا «شفاء الأورمان» يخدمان 20 مليون نسمة فى الجنوب

«العربى»: توزيع 11.5 ألف كرتونة مواد غذائية و8 آلاف شنطة مدرسية و1000 علبة حلوى فى القرى

«سليم»: «بقى عندى مشروع وباكسب منه».. و«عبدالشافى»: شكراً للسيسى والمبادرات تخفّف الأعباء عنا

سياسيون وخبراء: الكيان أصبح ركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية

«فرحات»: يعزّز دور المجتمع المدنى فى صُنع القرار والمشاركة الفعالة

«محسب»: تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى تستحق الإشادة والدعم

«عبدالقوى»: يلعب دوراً مهماً فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة

نهى عبدالقوى: نتعامل مع الجمعيات الكبرى والمتوسطة فى القرى والنجوع لتقديم خدمات تناسب الفئات الأولى بالرعاية

أمين سر التحالف: ننفذ تكليفات رئاسية للاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين وملف الاستثمار الخيرى

برنامج لتأهيل المتطوعين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل رفع قدراتهم واستغلال خبراتهم

الصفحة السابعة

مستفيدو المشروعات: عايشين من خيرها.. والتمكين الاقتصادى غير حياتنا

«هالة»: «لا أعرف سوى تربية الطيور.. ورُزقت بهذا المشروع ليكون مصدر ربح لى ولأطفالى»

«بدر» يشيد بدور الدولة لدعم ذوى الهمم ورعايتهم: «تسلّمى للمشروع أكد مصداقية التحالف»

«أسماء»: تقدّمت بالأوراق المطلوبة ولم أتوقع الاستجابة ثم فوجئت بحصولى على كشك وفيه البضاعة

مبادرات لدعم الفئات الأكثر استحقاقاً لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

«ازرع» لمساندة صغار الفلاحين.. و«كتف فى كتف» للتصدى للأزمة العالمية.. و«التصالح حياة» لدفع مخالفات البناء.. وصرف 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ110 آلاف أسرة

مارجريت مينا: ملتزمون بزراعة مليون فدان قمحاً فى المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع» لتحقيق الخير للمصريين

عضو التحالف الوطنى: تصديق الرئيس السيسى على قانون التحالف خطوة جيدة لتحقيق أفضل استثمار للعمل التنموى

«حياة كريمة» يتسم بالتنظيم والشمولية ودمج الجميع لمواجهة مشكلات المواطنين الأكثر احتياجاً

الصفحة الثامنة

964 لافتة تحكى قصص نجاح رموز مصر بختم «التنسيق الحضارى»

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