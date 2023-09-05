ما عقوبة التخفيضات الوهمية على السلع خلال فترة الأوكازيون؟

مع زيادة إقبال المواطنين على الأوكازيون الصيفي، المستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حذرت وزارة التموين جميع المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون، من تقديم أي تخفيضات وهمية على السلع المعروضة.

عقوبات التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

وأشارت وزارة التموين، إلى أنه سيتم تطبيق مواد قانون حماية المستهلك، الخاصة بالعروض الوهمية على المحلات التي يثبت مخالفتها، بتخفيضات وهمية أو بإعلانات مضللة، وذلك من خلال غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة في منشور سابق صادر عنها، أنه طوال فترة الأوكازيون سيكون هناك حملات مستمرة على جميع المحال المشاركة، لرصد أي نوع من أنواع المخلفات، خاصة المتعلقة بتقديم عروض وهمية للمواطنين على السلع المعروضة، حيث يتم تحرير محاضر رسمية للمحلات المخالفة.

طرق الإبلاغ عن العروض الوهمية بالأوكازيون الصيفي

وبالنسبة لطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو عروض وهمية، تواجه المواطنين في تخفيضات المحال في أوكازيون صيف 2023، فيمكنه التقدم بشكوى عبر الاتصال بالخط الساخن لأي من الأرقام التالية:

- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

سلع ومنتجات تدخل الأوكازيون لأول مرة

- الأجهزة الكهربائية.

- أدوات منزلية.

- ستائر ومفروشات.

- تحف ونجف.

- المنسوجات والمصنوعات الجلدية.