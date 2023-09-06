انخفاض كبير في أسعار السلع بأول أسبوع من سبتمبر.. تعرف عليها

شهدت أسعار معظم السلع انخفاص في أول أسبوع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية في تخفيف الأعباء على المواطن المصري، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب.

وترصد الوطن، من خلال التقرير التالي، تراجع أسعار السلع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

انخفاض أسعار اللحوم

تراجعت أسعار اللحوم، داخل محلات الجزارة بقيمة وصلت إلى 20 جنيها، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف، في تراجع الأسعار، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد محلات الجزارة تراجعا بالنسبة للقوة الشرائية، في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة، وفقا لما قاله سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين في غرفة القاهرة لـ«الوطن».

انخفاض أسعار الحديد

فيما تراجعت أسعار الحديد خلال الأسبوع الجاري بقيمة وصلت إلى 922 جنيها، حيث أدى انخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين إلى هبوط سعر الطن، ليبلغ سعر طن حديد عز اليوم 36180 جنيها.

انخفاض أسعار الأعلاف

تستمر أسعار الأعلاف في التراجع منذ شهر مايو الماضي، بسبب الافراجات الجمركية عن الأعلاف، مما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض وبعض السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، حيث انخفضت أسعار الأعلاف اليوم بقيمة 500 جنيه.

انخفاض أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر الفترة الحالية، انخفاضا ملحوظا، حيث هبطت منذ بداية سبتمبر الجاري بنحو 23 جنيهًا لجميع الأعيرة، ويرجع سبب ذلك إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2205 جنيها.