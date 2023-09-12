خالد عكاشة: الدولة المصرية هي السند لكل الأشقاء وقت تعرضهم ‏لأزمات

‏قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تظل هي السند والداعم لكل الأشقاء الذين يتعرضون للمواقف الصعبة، ‏لذلك كان التحرك من الدولة المصرية على مستوى عالي لدعم الأشقاء في ليبيا.

الطبيعة الجغرافية جعلت التحرك المصري سريعا

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي مصطفى شردي، المذاع عبر شاشة الحياة، أن القيادة السياسية تعقد اجتماعات منذ هذه الكارثة التي حدثت في ليبيا، ‏مؤكدا أن الطبيعة الجغرافية لدولة ليبيا هي التي جعلت التحرك المصري سريعا جدا لأن مصير ‏مصر وليبيا واحد.

الشعب الليبي يدفع ضريبة عدم تكامل المؤسسات الليبية

‏وأضاف أن الشعب الليبي يدفع ضريبة عدم تكامل المؤسسات الليبية وعدم استعدادها لمثل هذه الكارثة، لذلك تدخل مصر كان مطلوبا وهاما جدا.