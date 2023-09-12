خالد عكاشة: الدولة المصرية هي السند لكل الأشقاء وقت تعرضهم لأزمات
كتب:
حسن سمير
11:37 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الدعم المصري
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تظل هي السند والداعم لكل الأشقاء الذين يتعرضون للمواقف الصعبة، لذلك كان التحرك من الدولة المصرية على مستوى عالي لدعم الأشقاء في ليبيا.
الطبيعة الجغرافية جعلت التحرك المصري سريعا
وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي مصطفى شردي، المذاع عبر شاشة الحياة، أن القيادة السياسية تعقد اجتماعات منذ هذه الكارثة التي حدثت في ليبيا، مؤكدا أن الطبيعة الجغرافية لدولة ليبيا هي التي جعلت التحرك المصري سريعا جدا لأن مصير مصر وليبيا واحد.
الشعب الليبي يدفع ضريبة عدم تكامل المؤسسات الليبية
وأضاف أن الشعب الليبي يدفع ضريبة عدم تكامل المؤسسات الليبية وعدم استعدادها لمثل هذه الكارثة، لذلك تدخل مصر كان مطلوبا وهاما جدا.