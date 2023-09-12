رئيس «شباب العمال»: الاتحاد يدعم السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة

قال عبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، إن الاتحاد يضم 7 ملايين شاب عامل على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الاتحاد تابع لوزارة الشباب والرياضة.

ملتقى «شباب مصر»

وأضاف «سمير»، خلال كلمته في ملتقى شباب مصر، إن اتحاد شباب العمال يمتلك 27 فرعا في مختلف محافظات مصر، ولديه قاعدة بيانات حقيقية.

ثورة 30 يونيو

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو أتت بقائد يحتذي به العالم، مضيفا أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعبية خالصة رفضت الجماعات الإرهابية المتطرفة التي ليس هدفها سوى الوصول للحكم من أجل مصالحها، مختتما حديثه بأن الاتحاد خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.