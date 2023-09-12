مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يستقبل القنصل السنغافوري في مصر

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، كيني تان القنصل السنغافوري في مصر، وبرفقته سيد محمد الجنيد مسؤول ملف الطلاب السنغافوريين في مصر.

تجديد الخطاب والفكر الديني

ورافق القنصل ومسؤول الطلاب السنغافوريين خلال الزيارة الدكتور أسامة هاشم الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي أطلعهما على أقسام المركز ووحداته، وأهم جهوده في مجال تجديد الخطاب والفكر الديني بما يحفظ التراث ويواكب الواقع ومستجداته.

كما عرفهما بأهم أعمال المركز التأصيلية والبحثية، وبما يقدمه من خدمات مجتمعية عديدة في مجال الفتوى، والقضايا الفقهية المستحدثة، والأسرة والمجتمع من خلال وحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ووحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني، ووحدة الدعم النفسي، ومن خلال إصدارات علمية وتثقيفية مختلفة، إضافة إلى جهود المركز العالمية باللغات المختلفة، ومخاطبته جمهور المسلمين حول العالم بما يحفظ الهوية الإسلامية الوسطية، ويدعم التعايش، والاندماج الإيجابي.

دور الأزهر الشريف المستنير في نشر السلام العالمي

وعبر القنصل السنغافوري في مصر عن سعادته البالغة بهذه الجهود المهمة والمؤثرة، وأشاد بدور الأزهر الشريف المستنير في نشر السلام العالمي، وتقديم الإسلام في صورته الصحيحة المستنيرة.