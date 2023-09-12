نائب رئيس مستقبل وطن: لدينا بنية تحتية يمكنها تقليل آثار الكوارث الطبيعية

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن بيان الحزب الخاص بتأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة كان فيه الأسباب وراء هذا الدعم والتأييد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على قناة الحياة: «عندما نخضع فترة تولي الرئيس السيسي للحكم، علينا أن نحكم على الوضع الأمني، وإذا تحدثنا عن الوضع الاقتصادي، فإن أي مشروع أقيم في مصر، هو أصل يمكن بيعه أو الاستفادة منه».

الكوارث الطبيعية لا أحد يمكن أن يقف أمامها

وقال: «الكوارث الطبيعية بالتأكيد لا أحد يمكن أن يقف أمامها، ولكن على الأقل نقلل من آثارها من خلال تجهيز البنية التحتية، وهو ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى العشوائيات، فحادثة واحدة أو كارثة طبيعية واحدة، يمكنها أن تحصد أرواح سكان العشوائيات، لكن كان هناك إصرار على إزالة العشوائيات».