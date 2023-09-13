«أجواء خريفية رائعة».. هل تسببت العاصفة دانيال في انخفاض درجات الحرارة؟

اجتاحت العاصفة دانيال العديد من دول العالم خلال الأيام الماضية، ثم بدأت بقاياها تغمر السواحل المصرية منذ صباح أمس الاثنين، وقد أثرت على البلاد بدءًا من السواحل الغربية وكل من السلوم ومطروح والعلمين، والإسكندرية، وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وفقًا لما أوضحته الأرصاد الجوية.

أجواء خريفية رائعة

وقد ذكرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القاهرة الكبرى تشهد أجواء خريفية رائعة وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة، بالإضافة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، ويصاحبها سقوط الأمطار التي تكون خفيفة على مناطق من القاهرة، وهو الأمر الذي أثار تساؤل العديد حول ما إذا كانت العاصفة دانيال قد أدت إلى تحسين حالة الطقس، بعد الموجة الحارة الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

هل تسببت العاصفة دانيال في انخفاض درجات الحرارة؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأمس شهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب وجود منخفض جوي على شمال البلاد ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة وكتل هوائية شمالية على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن كل تلك العوامل أدت إلى حدوث إنخفاض في درجات الحرارة بنحو 3- 4 درجات مئوية، وعلى ذلك فقد تسبب المنخفض الجوي الناتج عن العاصفة دانيال، إلى انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة.