عاجل | سر عدم تأثر مصر بالقوة المدمرة للعاصفة دانيال.. «الأرصاد» توضح

مرت العاصفة دانيال على اليونان وليبيا، وتسببت في خسائر فادحة في تلك الدول، وهو ما جعل المخاوف تنتشر حولها، لا سيما مع قدومها إلى مصر عبر السواحل الشمالية الغربية، وحذرت منها الأرصاد الجوية ودعت المواطنين لاتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة في ظل العاصفة دانيال.

ووصلت العاصفة دانيال البلاد، أمس، عبر بوابة السواحل الشمالية الغربية، لكن تأثيرها على مصر كان مختلفًا تماما، إذ كنت تأثيرات إيجابية في مجملها وكانت عبارة عن نسمات الخريف، إذ انخفضت إثرها درجات الحرارة، وشهدت بعض المناطق أمطار متفاوتة الشدة وسحب منخفة ورياح تلطف الجو.

سر عدم تأثر البلاد بالعاصفة دانيال

وفسرت هيئة الأرصاد الجوية سر عدم تأثر البلاد بالعاصفة دانيال، بأن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها إلى اليابسة في ليبيا، موضحة أنّ تبعات العاصفة دانيال وصلت مصر على شكل منخفض جوي بمجرد وصوله إلى الأراضي المصرية لأنه فقد قوته في الصحراء الغربية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ العاصفة دانيال تؤثر على المدن المطلة على السواحل الشمالية وخاصة السلوم وسيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية، وتتأثر البلاد بسرعات الرياح ورمال مثارة علي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

سبب العاصفة دانيال

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب العاصفة دانيال التي تؤثر على مصر منذ أمس، بأنها تشكلت نتيجة امتداد منخفض جوي قادم في غرب البلاد، فقدت قوته على الأراضي الليبية، وتحول بالفعل إلى منخفض جوي متعمق داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أنّ المنخفض الجوي تزامن مع منخفض آخر على مسطح البحر المتوسط، ومنخفض جوي ثالث قادم في طبقات الجو العليا، ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات الجوية، صاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تواصل العاصفة دانيال تأثيرها اليوم من خلال امتدادها إلى السواحل الشرقية للبلاد، ووسط سيناء ومدن القناة، و لقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومناطق من شمال الدلتا، حيث نشهد سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على أغلب الأنحاء.