اختفاء مدن بسبب زلزال المغرب والعاصفة دانيال في ليبيا.. ما القصة؟

ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب «الأعنف منذ قرن» إلى 2862 شخصًا، وفق آخر إحصائيات وزارة الداخلية المغربية، فيما وصل عدد ضحايا عاصفة دانيال في ليبيا إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وعدد المفقودين تجاوز الـ9 آلاف شخص ومن الصعب تحديد مصيرهم، وفق الهلال الأحمر الليبي.

بحسب آخر مستجدات وزارة الداخلية المغربية وصل عدد الوفيات التي سببتها الهزة الأرضية الأعنف في المغرب، وصل إلى نحو 2901 شخص، وجرى دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى نحو 5530 شخصًا، وبلغ عدد الوفيات 1643 بإقليم الحوز في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في باقي الأقاليم المعنية.

«غالم»: زلزال المغرب فاجعة لم تكن متوقعة

من جهتها قالت فاطمة الزهراء غالم محللة سياسية مغربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»ـ إن زلزال المغرب كان فاجعة لم تكن متوقعة، خلفت ذعرا وهلعا لدى الشعب المغربي، خاصة أن قوة الهزة الأرضية ضربت مدنا بعيدة بأكثر من 300 كيلومتر.

وأضافت أنه منذ السبت الماضي، انطلقت جهود مشتركة بين جميع الفاعلين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بإعطاء الملك تعليمات عاجلة للقوات المسلحة الملكية بالإسراع في توفير موارد بشرية و لوجيستية لإنقاذ وتطبيب الناجين ونصب خيام لإيوائهم، كما انطلت مروحيات في مختلف المناطق المتضررة بحثا عن ضحايا معزولين.

محللة سياسية مغربية: التضامن المصري معنا يؤكد على وحدة الأشقاء

وأضافت إن التضامن الشعبي ظهر في صورة حملات تطوعية من طرف الشعب من مختلف المدن، من الشمال والشرق خاصة من الحسيمة وبركان وطنجة وفاس والعاصمة الرباط ومن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء انطلقت مئات الشاحنات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات عبارة عن مواد غذائية وملابس وخيام، ورؤية هذه الحملات الشعبية وكيف يتسابق المغاربة لملف الشاحنات بالمساعدات يثلج الصدر وترق له القلوب حقيقة.

وشددت على أن إعلان مصر الشقيقة الحداد 3 أيام حزنا عن ضحايا الزلزال في المغرب وضحاها فيضانات ليبيا، يبرز وحدة الصف والقيم الإنسانية بين إخواننا في الدول العربية، ونشكر بهذه المناسبة دولة مصر الشقيقة المعهود فيها حكومة وشعبا تضامنها وحبها للشعب المغربي، وهذا الحب متبادل أيضا من طرف المغاربة تجاه إخواننا في مصر.

حداد 3 أيام على ضحايا زلزال المغرب والعاصفة دانيال

وأكدت أن إعلان حداد مصر الشقيقة أن العرب مهما فرقت بينهم الحدود هم إخوة، وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم باقي الجسد، مشيرة إلى أنّه على الرغم من ألم المغرب بسبب الزلزال فإن هناك خوف وألم آخر تجاه ليبيا بسبب الإعصار الذي أدى إلى وفاة الكثيرين.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من ضحايا زلزال المغرب، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة.

الحكومة الليبية: اختفاء 45% من مدينة درنة

فيما تحدث رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، قائلا إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، تسببت في اختفاء مناطق كاملة في مدينة درنة داخل المياه التي تضم آلاف المواطنين، وبعض الإحصائيات تؤكد اختفاء 45% من المدينة، ما دفع الحكومة الليبية إلى فرض حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا لمدة يومين.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة هطلت بكميات كبيرة على ليبيا، خلال اليومين الماضيين، حيث وصلت إلى 400 ميلمتر في مناطق الجبل الأخضر، وهي كمية لم تسجلها منذ أكثر من 4 عقود، وهو ما أدى إلى السيول والفيضانات في بعض المناطق الليبية.

المنفي: درنة وشحات والبيضاء الأكثر تضررا

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن 3 مناطق هي الأكثر تضررًا في ليبيا بسبب عاصفة دانيال وهي «درنة وشحات والبيضاء» حيث تم إعلانهم مدن منكوبة.

وطالب المنفي، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدة والدعم، داعيا لدعم جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا وإنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات.

وأشار المجلس البلدي بدرنة شمال شرق البلاد، إلى خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، مضيفا أن سدين من سدود وادي مدينة درنة، انهارا.

Hundreds feared dead, thousands missing after devastating floods hit Libya



Deadly storm winds and heavy floods hit Libya over the past two days#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا

ليبياتستغيث#

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Germany pic.twitter.com/M9mH9nujKA — Abdulwahid Sheriff (@abdu_sheriff) September 12, 2023

فيما أعلن مجلس بلدي درنة في ليبيا، أن أكثر من 750 جثمانا في مستشفى المدينة جراء العاصفة دانيال، مناشدين الجهات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ المدينة بعد الانهيار الكامل إثر إعصار دانيال، مطالبين بضرورة فتح ممر بحري مع المدينة بعد انهيار معظم الطرق البرية.

وزير الصحة الليبي: العاصفة دانيال أسفرت عن مقتل 3000 شخص

وأكد المجلس البلدي درنة انقطاع طريقي النوار والمخيلي المؤديين لمدينة درنة جنوبا بسبب السيول، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد للهروب هو طريق الظهر الحمر الذي ظهرت به مشكلات عدة وسقوط أشجار وصخور بسبب العاصفة ، مطالبًا بضرورة التدخل العاجل والفوري قبل أن يتم محاصرة المدينة بريا.

فيما أعلن وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل، أن العاصفة دانيال أسفرت عن مقتل 3000 شخص، بينما أعداد المفقودون بالآلاف، ويتوقع ارتفاع عدد ضحايا العاصفة إلى 10 آلاف، والمفقودين نحو 100 ألف شخص، فيما ذكر وسائل إعلامية ليبية أن القتلى في مدينة درنة جراء العاصفة يتجاوز الـ2000 وفاة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال اجتماع طارئ أمس العديد من الإجراءات، من بينها إعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الإعلام، ودعت إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية، ووجهت بتحول أموال لكل البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد.