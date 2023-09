اختفاء مدن بسبب زلزال المغرب والعاصفة دانيال في ليبيا.. ما القصة؟

ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب «الأعنف منذ قرن» إلى 2862 شخصًا، وفق آخر إحصائيات وزارة الداخلية المغربية، فيما وصل عدد ضحايا عاصفة دانيال في ليبيا إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وعدد المفقودين تجاوز الـ9 آلاف شخص ومن الصعب تحديد مصيرهم، وفق الهلال الأحمر الليبي.

بحسب آخر مستجدات وزارة الداخلية المغربية وصل عدد الوفيات التي سببتها الهزة الأرضية الأعنف في المغرب، وصل إلى نحو 2901 شخص، وجرى دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى نحو 5530 شخصًا، وبلغ عدد الوفيات 1643 بإقليم الحوز في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في باقي الأقاليم المعنية.

من جهتها قالت فاطمة الزهراء غالم محللة سياسية مغربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»ـ إن زلزال المغرب كان فاجعة لم تكن متوقعة، خلفت ذعرا وهلعا لدى الشعب المغربي، خاصة أن قوة الهزة الأرضية ضربت مدنا بعيدة بأكثر من 300 كيلومتر.

وأضافت أنه منذ السبت الماضي، انطلقت جهود مشتركة بين جميع الفاعلين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بإعطاء الملك تعليمات عاجلة للقوات المسلحة الملكية بالإسراع في توفير موارد بشرية و لوجيستية لإنقاذ وتطبيب الناجين ونصب خيام لإيوائهم، كما انطلت مروحيات في مختلف المناطق المتضررة بحثا عن ضحايا معزولين.

وأضافت إن التضامن الشعبي ظهر في صورة حملات تطوعية من طرف الشعب من مختلف المدن، من الشمال والشرق خاصة من الحسيمة وبركان وطنجة وفاس والعاصمة الرباط ومن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء انطلقت مئات الشاحنات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات عبارة عن مواد غذائية وملابس وخيام، ورؤية هذه الحملات الشعبية وكيف يتسابق المغاربة لملف الشاحنات بالمساعدات يثلج الصدر وترق له القلوب حقيقة.

وشددت على أن إعلان مصر الشقيقة الحداد 3 أيام حزنا عن ضحايا الزلزال في المغرب وضحاها فيضانات ليبيا، يبرز وحدة الصف والقيم الإنسانية بين إخواننا في الدول العربية، ونشكر بهذه المناسبة دولة مصر الشقيقة المعهود فيها حكومة وشعبا تضامنها وحبها للشعب المغربي، وهذا الحب متبادل أيضا من طرف المغاربة تجاه إخواننا في مصر.

وأكدت أن إعلان حداد مصر الشقيقة أن العرب مهما فرقت بينهم الحدود هم إخوة، وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم باقي الجسد، مشيرة إلى أنّه على الرغم من ألم المغرب بسبب الزلزال فإن هناك خوف وألم آخر تجاه ليبيا بسبب الإعصار الذي أدى إلى وفاة الكثيرين.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من ضحايا زلزال المغرب، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة.

فيما تحدث رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، قائلا إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، تسببت في اختفاء مناطق كاملة في مدينة درنة داخل المياه التي تضم آلاف المواطنين، وبعض الإحصائيات تؤكد اختفاء 45% من المدينة، ما دفع الحكومة الليبية إلى فرض حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا لمدة يومين.

