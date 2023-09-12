بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 6 أشخاص، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ودراجة نارية في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى جثة رية منزل و6 آخرين مصابين بجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري تقديم الخدمات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين والمتوفية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل تدعى فايزة إبراهيم محمد السيد، 56 سنة، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى أبو المطامير.

فيما أصيب كل من سعاد عبد المولى عبد القوي، 55 سنة، وغنيمة سيد عبد الحليم، 30 سنة، وعفاف عبد الفتاح فرج، 56 سنة، ومحمد علي عبدالله، 24 سنة، ومحمد ربيع عبد الله، 35 سنة، وفتحية محمد السيد أبو شعرة، 46 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية سيدي غازي بكفر الدوار ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء.