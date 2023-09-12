مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

لقي سائق مصرعه، بينما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «ميكروباص» بناحية الطريق الزراعي بأبو النمرس في الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق الزراعي بدائرة القسم.

وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.