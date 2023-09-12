ابن شقيق بليغ حمدي: ألحانه موجودة في الشارع رغم مرور 30 سنة على رحيله

عرض برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «30 عاما على رحيل مبدع الموسيقى بليغ حمدي.. تفاصيل حياة الموسيقار الراحل يرويها ابن شقيقه».

ألحان بليغ حمدي خالدة

وقال تامر حمدي، ابن شقيق الموسيقار بليغ حمدي، إنه يشعر بالسعادة والفخر عندما يتحدث عن بليغ حمدي، متابعا: «احنا بنتكلم في الذكرى الـ30 وهو موجود لسه، هو رحل فعليا بجسده، لكن ألحانه موجودة في الشارع أو في قهوة أو في تاكسي، أنا شايفه موجود معانا كل يوم».

وأضاف «حمدي»، أن الموسيقار بليغ حمدي كان يتعامل مع الموسيقى ليس كأغنية ولكن كفكرة، متابعا: «نلاقي الجمل الموسيقية موجودة وتقدم بطرح جديد وفكرة جديدة ودة الخلود».

لم يتقاض أجرا على الألحان الوطنية

وتابع: «بليغ حمدي عمل أكتر من 20 أو 30 لحن وطني، ولم يحصل على أي أجر للحن أو تأليف كلمات الأغاني الوطنية».