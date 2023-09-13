الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي بالإسكندرية.. «آخر موعد اليوم»

تستقبل المدارس الرسمية لغات في الإسكندرية ملف الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 - 2024؛ إذ يجرى استقبال الملفات ودفع المصروفات حتى اليوم الأربعاء، وإلا يتم استبعاد الطالب المقبول في المدرسة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الأوارق المطلوبة في ملف قبول طلاب الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية لغات في الإسكندرية، وذلك بحسب ما أعلنته المدارس:

الأوراق المطلوبة للصف الأول الابتدائي

- طلب التحاق جديد

- 6 صور شخصية حديثة

- الشهادة الصحية الإلكترونية

- صورة من إيصال دفع مصروفات البريد والمدرسة

- طابع دعم المشروعات وتنمية الموارد البشرية فئة 10 جنيهات + طابع مهن تعليمية فئة 2 جنيه + طابع أخضر فئة 2 جنيه

- صورة بطاقة الأب والأم وشهادة الميلاد.