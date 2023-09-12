بشرى ضيفة إنجي علي في «أسرار النجوم» على راديو «نجوم إف إم» غدا

تحل النجمة بشرى ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، المذاع غدا على راديو «نجوم إف إم»، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كواليس أحدث الأفلام

وتتحدث بشرى، خلال الحلقة، عن مشوارها الفني وكواليس أحدث أفلامها «أولاد حريم كريم»، وعن ألبومها الجديد «حتة تالتة»، وعن مسلسلها «طبيبة شرعية»، كما ستكشف عن مفاجآت أخرى.

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

أغنية «سلام عليكم»

وطرحت بشرى مؤخرا أغنية «سلام عليكم» على طريقة الديو مع المطرب الأوزباكستاني Azzamchik، وتخطت الأغنية حاجز 60 مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات.

والأغنية من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، والذي حرص على تقديم الأغنية بوجهة نظر جديدة.

وتشرف بشرى على الإنتاج في فيلم «ليه تعيشها لوحدك» للنجوم خالد الصاوي وشريف منير.