تراجع أسعار الذهب في مصر.. بكم عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب تراجعا وقت كتابة التقرير بمحلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا داخل محلات الصاغة الآن 2195 جنيها، بخسائر تقدر بنحو 5 جنيهات حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2509 جنيهات للشراء، مقارنة بـ2514 جنيهًا سعر الجرام في التعاملات الصباحية، بتراجع 5 جنيهات في سعر الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وقت كتابة التقرير 2195 جنيها للشراء، مقارنة بـ2200 جنيه سعر الجرام في التعاملات الصباحية بتراجع 5 جنيهات في سعر الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة خلال الوقت الحالي 1881 جنيها للشراء، مقارنة بـ1886 جنيها سعر الجرام في التعاملات الصباحية بتراجع 5 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن 17560 جنيها للشراء مقارنة بـ17600 جنيه ليتراجع 40 جنيهًا.